Picchi “Bando impianti sport Lombardia da record, il 13 maggio giovani a San Siro”

MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia è un’eccellenza dal punto di vista dell’impiantistica sportiva, con più di 13.000 impianti (il 20% del totale nazionale), più di 41.000 aree per spazi di sportivi (il 30% del totale nazionale), ma caratterizzata anche da una certa vettustà degli impianti, con un’età media di 42 anni. Situazione che ha spinto la Regione, anche sull’onda delle Olimpiadi, a realizzare un bando impianti sportivi da 100 milioni di euro. “E’ stato il bando per l’impiantistica sportiva più grande mai fatto da Regione Lombardia ed ha avuto dei risultati straordinari perchè ha creato un valore aggiunto importante perchè da ogni euro messo a disposizione da Regione, generiamo un moltiplicatore di 3  di valore impianti”. Lo ha detto il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, che intervistata dall’Agenzia di Stampa Italpress ha aggiunto: “Mi fa piacere inoltre, che il 90% dei fondi previsti da bando è stato vinto da comuni sotto i 15.000 abitanti. Quindi siamo riusciti ad arrivare capillarmente anche nei comuni più piccoli e in modo omogeneo”. Il grande successo organizzativo e sportivo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ha spinto Regione Lombardia ha sfruttare al meglio questa esperienza, candidandosi a ospitare nuovi eventi sportivi internazionali. “Stiamo lavorando sui Master Games Como Lake – conferma Picchi -, organizzeremo insieme ai tre comuni capoluogo che si affacciano sul Lario, Como, Varese e Lecco, i Master Games. Ci attendiamo un grandissimo riscontro in termini sia sportivi sia di turismo”. Dedicato ai giovani, invece, un grosso evento in programma il 13 maggio a San Siro, al quale parteciperanno tutte le Federazioni Sportive e in cui si punterà a dare testimonianze di valore ai giovani (saranno tra i 5000 e 7000), tra i quali anche quella di don Maurizio Patriciello. “Credo che i nostri ragazzi oggi, soprattutto con tutti questi social, siano bombardati e siano molto confusi – ha commentato il sottosegretario -. Quando riesci a dargli delle testimonianze vere, concrete e quindi fargli in qualche modo provare direttamente sulla loro pelle delle esperienze dirette, la bellezza di uno sport, di una disciplina, la testimonianza di un campione, può fare la differenza. E quindi in questa giornata del 13 maggio a San Siro, abbiamo unito tutte le federazioni sportive perchè credo che un altro aspetto importante sia quello di far capire ai ragazzi che non esistono solo gli sport più popolari, che in realtà possono dare possono valorizzare al meglio taluni talenti. Quindi il primo obiettivo è quello di fare incontrare i ragazzi a tutte le discipline sportive possibili. Il secondo obiettivo è quello di dargli delle testimonianze di valore, con atleti, piuttosto che con persone che hanno storie vere da raccontare, come ad esempio don Maurizio Patriciello. Storie di protagonismo, storie anche di superamento di ostacoli, perchè i ragazzi di oggi purtroppo al primo ostacolo si demoralizzano, ma l’ostacolo, il limite, la contrarietà è parte della vita di ogni giorno. Quindi l’insegnamento che vorremmo dare con questa giornata è fronteggiare gli accadimenti della vita con spirito proattivo, ovvero cercando di rispondere anche alle cose negative trasformandole in cose in messaggi positivi o più positivi possibili”. “Vorrei far diventare la giornata del 13 maggio sempre più diffusa, con tutte le scuole lombarde. Perchè no, una giornata nazionale di tutti i giovani italiani che si radunino, si incontrino nella nostra Milano, nel nostro capoluogo di regione e in qualche modo possano beneficiare di testimonianze di valore” dice ancora Federica Picchi. “Lancio un appello a chi ci ascolta – conclude Picchi -, non abbiate timore delle istituzioni. Il mio ufficio è sempre aperto a tutti perchè io credo che l’istituzione per essere operativa abbia bisogno di conoscere il proprio territorio. Io non sempre riesco ad andare in tutte le province per più giorni, ma vi chiedo se avete delle cose che non vanno, cose che vorreste migliorare, non siate timidi, fatevi sentire, perchè la cosa migliore è quella di capire insieme che tutto si può strutturare, perchè ogni strumento è come un vestito, noi siamo i sarti, bisogna tailorizzarlo in base all’esigenze di chi lo indossa e chi lo indossa è il nostro territorio, quindi il budget che abbiamo quello è, però se lo utilizziamo al meglio con più efficienza è meglio”.(ITALPRESS).

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