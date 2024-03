Picchiano la rivale in amore: due ragazze imputate per lesioni aggravate

Il movente sarebbe la gelosia. I particolari

MARSALA (TRAPANI) – Sono state rinviate a giudizio dal gup del Tribunale di Marsala Annalisa Amato due delle tre ragazze marsalesi accusate di avere aggredito e picchiato una giovane donna per “gelosia”. Sono Monia Marino, di 25 anni, e Stella D’Acquisto, di 26. Entrambe sono accusate di lesioni personali aggravate. D’Acquisto anche di violenza privata.

Il processo

L’avvio del processo, davanti il Tribunale di Marsala, è stato fissato per il prossimo 27 giugno. La terza ragazza per cui la Procura aveva chiesto il giudizio, Francesca Valenza, di 22 anni, ha invece chiesto il giudizio abbreviato ed è stata condannata a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) per le lesioni personali e assolta dall’accusa di violenza privata. Secondo l’accusa, la notte del 7 agosto del 2022, diedero appuntamento all’allora 29enne L.C.E. nello spiazzo antistante il laboratorio di pasticceria “Dolce Vita” di contrada Dara, e al suo arrivo l’avrebbero aggredita con calci e pugni, provocandole lesioni che al Pronto soccorso dell’ospedale “Borsellino” di Marsala vennero giudicate guaribili in dieci giorni.