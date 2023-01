Picchiata per soldi e droga: ex convivente in manette

Una storia di maltrattamenti e persecuzioni.

CATANIA. Un uomo di 39 anni è stato arrestato da carabinieri ad Aci Catena per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della ex convivente.

A chiedere ed ottenere da parte del Gip la misura cautelare nei suoi confronti è stata la Procura. Secondo quanto accertato l’uomo si sarebbe reso responsabile, durante la convivenza durata quasi 20 anni, di aggressioni fisiche e verbali e di richieste estorsive di denaro nei confronti della compagna che avrebbe usato per comprare droga con la scusa di voler acquistare regali ai loro quattro figli minorenni.

L’uomo avrebbe anche continuamente intimorito la compagna andando su tutte le furie qualora lei non avesse soddisfatto le sue richieste.



La violenza fisica che il 39enne di recente avrebbe utilizzato nei confronti della donna, a “corredo” delle sue visite per lo più notturne, si sarebbe acuita nel corso di due episodi verificatisi nei mesi di settembre e novembre scorsi, quando l’avrebbe ripetutamente schiaffeggiata e colpita sul corpo.

Agli inizi del mese di dicembre il 39enne si sarebbe impossessato del telefono cellulare della donna e, dopo aver registrato il suo numero, l’avrebbe pesantemente perseguitata tempestandola di telefonate (330 telefonate in 9 giorni), in prevalenza rifiutate dalla donna.