Picerno-Catania non si gioca: rinviata a causa della neve

Mercoledì rossoazzurri impegnati nella semifinale di Coppa

CATANIA – Si è provato fino all’ultimo. Ma, alla fine, Picerno-Catania non si gioca. Rinviata a data da destinarsi (a decidere il recupero sarà la Lega) a causa dell’abbondante nevicata delle scorse ore in Basilicata. La formazione rossoazzurra si trovava già sul posto per il classico ritiro pre-partita.



Il Catania rientrerà alla base per preparare la trasferta, quella di mercoledì sera a Rimini, per la semifinale d’andata di Coppa Italia di Serie C.