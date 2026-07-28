 Pichetto Fratin “Il parco di Pantelleria è un modello da seguire”
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PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Il parco di Pantelleria è un modello da seguire per la valorizzazione e la conservazione dell’ambiente. Questo parco assieme alla riserva di Ustica rappresenta una start-up importante perchè ha creato l’interesse a entrare all’interno di queste aree. Nei parchi storici ci sono richieste da parte dei comuni per farne parte, non sono più qualcosa da cui difendersi ma una opportunità per crescere”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i giornalisti al suo arrivo all’hangar del distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, dove è in programma la cerimonia celebrativa per il Decennale dell’istituzione del Parco Nazionale dell’isola.

– foto col3 Italpress –

(ITALPRESS).

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