Pierro: “Nessun plesso scolastico in Sicilia sarà chiuso”

PALERMO – “L’offerta formativa in Sicilia non è a rischio e nessun plesso scolastico sarà chiuso”. Lo afferma Giuseppe Pierro, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia all’indomani delle reazioni suscitate nel mondo della scuola da alcune dichiarazioni emerse nell’ambito del seminario che si è concluso ieri, 30 agosto, e organizzato ad Enna dalla Flc Cgil Sicilia sul tema ‘Verso il nuovo anno scolastico’.

“Più che di spending review – dice il direttore dell’Usr Sicilia parlerei di necessaria operazione di riassetto della rete scolastica siciliana che consentirà di programmare l’offerta formativa creando poli scolastici che rispondano strategicamente alle particolari esigenze e richieste dei diversi territori in cui operano. Inoltre, se consideriamo il consistente numero delle scuole sottodimensionate in Sicilia rispetto agli attuali parametri nazionali in vigore e la forte diminuzione della popolazione scolastica negli ultimi cinque anni (oltre 50 mila studenti in meno), si evidenzia come sia opportuno intervenire.

Soltanto nell’ultimo anno, si è registrato in Sicilia un decremento di poco meno di diecimila tra alunne e alunni”.

“Nonostante questo, l’organico dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) è rimasto invariato. Ciò significa che la didattica e il servizio scolastico sono pienamente assicurati. Inoltre – conclude Pierro – per quanto riguarda i dirigenti scolastici quest’anno è stato possibile far rientrare in Sicilia 45 dirigenti che prestavano servizio nel resto dell’Italia. Quasi il doppio rispetto allo scorso anno scolastico. Ciò ha consentito di ridurre sensibilmente il numero di scuole attribuite in reggenza”.