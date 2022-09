Pigiacelli: “Contenti, abbiamo battuto una delle favorite”

“Tutti i giocatori che fanno parte di questa rosa sono importanti, altrimenti non sarebbero al Palermo“

PALERMO – “Sono abbastanza maniacale e riguardo le partite. Siamo in un momento in cui ci stiamo amalgamando. Critiche? Non ci perdo tempo ma le prendo tutte se tolgono pressione alla squadra. Abbiamo fatto una grande partita, oggi abbiamo battuto una delle squadre accreditate alla vittoria finale. Siamo contentissimi”. A dichiararlo è Mirko Pigliacelli, portiere del Palermo, dopo la vittoria per 1-0 in casa contro il Genoa.

“La settimana è stata difficile ma abbiamo lavorato da squadra – prosegue l’estremo difensore rosanero -. Oggi c’era sensazione di dare tutto in campo e non volevamo prendere gol. Loro hanno giocatori di livello altissimo, basta guardare i cambi. Ti possono fare gol da un momento all’altro. Noi siamo una squadra importante e possiamo dire la nostra”.

“È stata una partita dove ho avuto qualcosa da fare (ride, ndr.). Dobbiamo cercare di portare a casa il risultato e non prendere gol. Nelle ultime partite non è stato così ma non è un discorso che coinvolge solo il portiere o i difensori, così come non è colpa dell’attaccante se si calcia poco in porta. Dobbiamo ragionare da squadra. L’importante è che il Palermo abbia vinto”.

Nei minuti finali il Genoa ha trovato la via del gol che, però, è stato annullato per fuorigioco: “La tensione era tanta, loro hanno fatto questo cross da fuori area ma c’era il loro attaccante e non mi ero accorto fosse in fuorigioco. Quando ho visto il guardalinee con la bandierina alzata ho tirato un sospiro di sollievo. Ci è andata bene, giusto così“.

“Tutti i giocatori che fanno parte di questa rosa sono importanti, altrimenti non sarebbero al Palermo. Chi è sceso in campo ha dato tutto ma tutti lavorano e danno un apporto. Solo così possiamo raggiungere gli obiettivi. Espulsioni? Marconi a Bari ha fatto una lettura importante, ha sacrificato il cartellino per la squadra, le altre sono venute per falli di gioco, cose che capitano e difficili da controllare”.