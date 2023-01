Pigliacelli: “Testa già al Perugia, dobbiamo ripartire subito forte”

Tempo di bilanci, dal ritiro di Roma, per l'estremo difensore del Palermo

PALERMO – Parola a Mirko Pigliacelli. Il portiere rosanero, dal ritiro di Roma, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo per commentare i primi giorni di preparazione nelle strutture del CONI in attesa della ripresa del campionato di Serie B:

“Siamo qua da due giorni e stiamo lavorando forte e bene seguendo le indicazioni del mister – ha esordito Pigliacelli parlando del ritiro di Roma – E’ un momento molto importante perché in questi 4-5 giorni abbiamo ripreso dopo una sosta, abbiamo già la testa al Perugia perché dobbiamo ripartire subito forte”.

IL BILANCIO

Il portiere rosanero, nel corso dell’intervista, ha espresso un primo bilancio dei sei mesi trascorsi a Palermo e della squadra nel torneo cadetto: “Il bilancio di questi sei mesi penso sia in linea con quello che dovevamo fare. Ci sono stati dei momenti difficili dove siamo stati compatti, uniti e abbiamo portato i risultati che servivano. C’è stato un momento di assestamento ma insieme, grazie al valore del gruppo, siamo riusciti ad andare dove dovevamo andare”.

“Per quanto riguarda il mio bilancio personale posso dire che sono arrivato in una grandissima società – continua Pigliacelli – con un grande mister e un grande staff, dove lavoriamo tutti i giorni forte e in maniera costante. Il ruolo del portiere è un po’ un lavoro a parte che facciamo con il mister Michele Marotta e Lo Calvo, mi trovo veramente bene perché con Massolo e Grotta si è creata un’alchimia importante”.

CITTA’ E CITY GROUP

L’estremo difensore rosa si è soffermato anche sull’impatto con il capoluogo siciliano, con la speranza che questo nuovo anno prosegua sulla scia positiva di quello appena concluso:”In città io e la mia famiglia ci troviamo davvero da dio, speriamo in un 2023 ancora migliore. Mi aspetto di continuare come abbiamo finito lo scorso anno, con delle belle prestazioni di squadra per raggiungere il prima possibile il primo obiettivo che ci siamo fissati tutti quanti”.

“La presenza della dirigenza del City Group si vede e si sente – continua – ci mettono a nostro agio e a disposizione tutto ciò di cui abbiamo bisogno, anche giornalmente al campo ci fa sentire la sua presenza”.

Pigliacelli ha infine concluso la sua intervista con il suo personale augurio di buon anno alla tifoseria palermitana: “Voglio fare un grande augurio a tutti i tifosi del Palermo per questo 2023 e speriamo di festeggiare e gioire tutti insieme allo stadio”.