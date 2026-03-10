 Piogge estreme, inondazioni: febbraio 2026 tra i più caldi di sempre
Piogge estreme e inondazioni, ma febbraio 2026 è tra i più caldi di sempre

I DATI
di
Il mondo ha registrato il quinto febbraio più caldo mai verificatosi, con l’Europa occidentale colpita da piogge estreme e inondazioni diffuse, secondo i dati diffusi dall’osservatorio climatico dell’Unione Europea, Copernicus.

Le temperature globali del mese scorso sono state di 1,49 °C superiori a quelle dell’era preindustriale, il periodo 1850-1900, prima che l’uso su larga scala di combustibili fossili determinasse il cambiamento climatico.

Le zone più colpite

Basti pensare che il mese è stato caratterizzato da una serie di tempeste e precipitazioni intense che hanno colpito in particolare l’Europa occidentale e il Nord Africa.

E poi, Francia, Spagna, Portogallo e Marocco hanno registrato fasi di precipitazioni eccezionali, che hanno provocato gravi inondazioni causando danni diffusi e vittime. Anche in altre parti del mondo, tra cui Australia, Mozambico e Botswana, si sono verificate gravi inondazioni nel mese di febbraio, che fa quindi registrare un nuovo record.

