Tra le regioni più interessate dall'instabilità figura anche la Sicilia

ROMA – Il Nord-Ovest è il settore più coinvolto in queste ore dal passaggio di una perturbazione che sta portando piogge consistenti e nevicate abbondanti. In particolare, tra Liguria e Piemonte le piogge risultano molto consistenti, con accumuli che a fine peggioramento potranno raggiungere i 150-200 millimetri (150-200 litri per metro quadro).

A partire dal pomeriggio di domenica, il maltempo investirà anche il Meridione. Il tutto è accompagnato da una ventilazione sostenuta di Scirocco che soffia con forza di burrasca. Lo sottolinea Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. La neve sta cadendo copiosa sulle Alpi occidentali. Gli accumuli sono importanti: entro la serata di domenica registreremo oltre un metro di neve fresca sopra i 1200-1400 metri, anche 150 centimetri sopra i 1800-2000 metri.

Anche sulle Dolomiti nevicate abbondanti oltre i 1300 metri. Nel corso di oggi, domenica, spiega il meteorologo, “questo fronte evolverà in un vortice mediterraneo scivolando progressivamente verso le regioni meridionali e portando piogge e rovesci diffusi. Calabria e Sicilia saranno le regioni più interessate da questa fase instabile. Nonostante lo spostamento del fronte verso sud, il contesto generale resta perturbato ovunque, chiudendo un weekend decisamente dinamico”.

Il passaggio di questa perturbazione aprirà la strada a correnti più fredde che faranno sentire i loro effetti già dall’inizio della nuova settimana. Noteremo infatti un generale calo termico su tutta la Penisola, con i valori previsti decisamente più consoni al calendario.

Nel dettaglio

Domenica 15. Al Nord: piogge e rovesci diffusi al mattino, migliora dal pomeriggio. Al Centro: molto nuvoloso, qualche pioggia al mattino sui litorali tirrenici e dalla sera in Abruzzo. Al Sud: forte instabilità con rovesci e locali temporali, specie su Sicilia e Calabria.

Lunedì 16. Al Nord: rovesci sul Triveneto, sereno altrove. Al Centro: piogge su Lazio, Sud delle Marche e Abruzzo, poco nuvoloso altrove. Al Sud: generale maltempo con piogge e rovesci diffusi.

Martedì 17. Al Nord: stabile e poco nuvoloso. Al Centro: piogge e rovesci sul medio Adriatico e Lazio, sereno in Toscana. Ventoso da Nord-Est. Al Sud: vortice in azione, piogge diffuse, vento forte da Est. Tendenza: instabilità pomeridiana tipica della primavera nelle aree interne, specie del centro-sud.

Le previsioni alle 8 di domani

ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. La pressione torna a diminuire gradualmente. Mentre un ciclone influenza negativamente il tempo sulla Sicilia e sul Sud peninsulare con nubifragi su Calabria e Basilicata ioniche, sul resto delle regioni il tempo e’ più soleggiato, ma con tendenza ad aumento della nuvolosita’ sui settori orientali e rovesci su Marche, Abruzzo e Molise.

I venti si dispongono dai quadranti settentrionali. In seguito, tempo ancora un po’ instabile sulle regioni centro meridionali, andrà meglio invece altrove.

Le previsioni dalle 15 di domani

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. La pressione torna a diminuire gradualmente. Mentre un ciclone influenza negativamente il tempo sulla Sicilia e sul Sud peninsulare con nubifragi su Calabria e Basilicata ioniche, sul resto delle regioni il tempo e’ più soleggiato, ma con tendenza ad aumento della nuvolosita’ sui settori orientali e rovesci su Marche, Abruzzo e Molise.

I venti si dispongono dai quadranti settentrionali. A seguire, tempo ancora instabile sulle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse. Sole altrove.