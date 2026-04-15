Pioggia a Palermo, automobilista bloccato sul tetto dell’auto

Decine di interventi dei vigili del fuoco

PALERMO – Un automobilista a bordo di una Mercedes è rimasto bloccato in via Imera a Palermo strada che si trasforma in un lago ogni volta che piove abbondantemente come la scorsa notte. Il conducente è rimasto intrappolato dalla piena senza alcuna possibilità di proseguire la marcia.

L’uomo è stato costretto a uscire dal finestrino dell’abitacolo per rifugiarsi sul tettuccio della vettura. È rimasto lì, seduto sotto la pioggia battente con un ombrello aperto, in attesa che arrivassero i soccorsi.

Sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte non solo nel capoluogo ma anche in provincia. Incidenti stradali, continui black out in centro e allagamenti in scantinati e magazzini, numerosi tombini saltati lungo le principali strade, e alcuni sottopassi allagati lungo viale Regione Siciliana.