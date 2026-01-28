 Pirateria audiovisiva, blitz a Catania: affari per milioni di euro
Pirateria audiovisiva, il blitz parte da Catania: affari per milioni di euro

Vasta operazione della polizia postale
OPERAZIONE 'SWITCH OFF'
CATANIA – Ad essere smantellata è stata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva. Un blitz della polizia ad ampio raggio coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta, in Italia ed in Europa.

Operazione “Switch Off”

L’operazione della Polizia di Stato contro il cybercrime è stata denominata “Switch Off”. Perquisizioni e sequestri, eseguiti da personale della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON. Provvedimenti eseguiti nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale. Che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese.

Ulteriori particolari verranno forniti dagli investigatori nel corso della mattinata.

