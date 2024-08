Pisa-Palermo, i convocati di mister Dionisi: Segre è in lista

Nespola e Cutrona saranno il secondo e il terzo portiere

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha scelto i calciatori rosanero che saranno impegnati nella partita in trasferta contro il Pisa. La gara è in programma sabato 24 agosto a partire dalle ore 20.30 alla “Cetilar Arena” ed è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B.

Nella lista dei convocati si rivede il centrocampista Jacopo Segre, reduce da un infortunio al ginocchio ma che sembra essere nella via del recupero. Assenti i due portieri Gomis e Di Bartolo, oltre al difensore Lucioni, a causa dei rispettivi infortuni. Convocati, dunque, Nespola e Cutrona come secondo e terzo portiere.

Pisa-Palermo, i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara contro il Pisa.

1 Desplanches

3 Lund

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

63 Cutrona