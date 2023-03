Pisa-Palermo, le probabili formazioni del match

Verre di nuovo in campo dal primo minuto, chance per Broh in cabina di regia

2' DI LETTURA

Eugenio Corini torna sulla panchina del Palermo in vista della gara contro il Pisa, incontro valido per la 28ª giornata del campionato di Serie B. Il tecnico di Bagnolo Mella ha scontato la squalifica (per somma di ammonizioni) nella sfida contro la Ternana terminata 0-0. Corini è stato sostituito dall’allenatore in seconda Salvatore Lanna. Nell’impianto sportivo del club toscano l’allenatore dei rosanero torna in campo alla guida del Palermo per cercare di ottenere i tre punti in campionato, lontani ormai quasi un mese (l’ultimo successo per i rosa risale alla sfida contro la Reggina, 2-1 per i siciliani, del 5 febbraio).

Il Pisa guidato dal tecnico Luca D’Angelo si trova attualmente al sesto posto in classifica a quota 41 punti. Nella giornata che precede la gara contro il Palermo in campionato, i nerazzurri hanno vinto di misura contro il Parma. Una conferma nella zona play-off della graduatoria della serie cadetta che la compagine toscana vuole mantenere anche nello scontro contro il club di viale del Fante. L’allenatore dei rosanero conosce bene le pericolosità della squadra avversaria e ha preparato al meglio il match dello stadio “Arena Garibaldi – Roberto Anconetani”. Il Palermo arriva alla sfida contro i toscani dalla nona posizione in classifica, con 37 punti ottenuti fino ad ora.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La compagine del capoluogo siciliano dovrà fare a meno di Claudio Gomes, squalificato dal Giudice Sportivo per un turno dopo aver raggiunto le cinque ammonizioni. Mirko Pigliacelli, reduce dalla super prestazione contro la Ternana, avrà davanti ancora il trio difensivo Mateju-Nedelcearu-Marconi. A sostituire Gomes in cabina di regia ci sarà Broh, che si contende comunque il posto da titolare con Samuele Damiani. Torna tra i titolari Valerio Verre che, insieme a Dario Saric, affiancherà il regista dei rosa; sulle corsie ancora Valente e Masciangelo. In coppia d’attacco con Brunori dovrebbe esserci nuovamente Tutino dal primo minuto, ma occhio al possibile ritorno da titolare di Di Mariano.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Morutan; Moreo, Gliozzi.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Broh, Verre, Masciangelo; Tutino, Brunori.