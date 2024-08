Pisa-Palermo, Nikolaou: “Dispiace per i tifosi, ma il campionato è lungo”

Il difensore: "Dobbiamo migliorare e lavorare forte"

Dimitrios Nikolaou, difensore del Palermo, ha commentato la sconfitta dei rosanero contro il Pisa. La squadra guidata da Pippo Inzaghi si è imposta con il risultato di 2-0: “È stata una partita difficile, lo sapevamo che partita giocavamo. Dobbiamo migliorare e lavorare forte, solo questa è la strada che dobbiamo prendere”.

“Dobbiamo anche essere positivi tra di noi per affrontare la prossima sfida che è tra due giorni. La mentalità deve essere questa, dobbiamo provarci fino alla fine anche se siamo sotto. Non dobbiamo mollare mai. Non siamo riusciti a fare un gol e andare a pareggiare, dobbiamo lavorare di più. I tifosi sono sempre al nostro fianco, mi dispiace tanto ma il campionato è lungo. Faremo di tutto per dare loro una gioia”, ha concluso il calciatore greco.