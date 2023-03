Pisa-Palermo 1-1, le pagelle: Verre uomo in più, Di Mariano si sblocca

Le valutazioni dei rosanero al termine della gara contro i nerazzurri

4' DI LETTURA

ll Palermo torna a casa con un punto dalla trasferta di Pisa. In occasione della 28ª giornata del campionato di Serie B, i rosanero di Eugenio Corini dividono la posta in palio allo stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” con la compagine guidata da Luca D’Angelo. A sbloccare il match è la rete di Francesco Di Mariano al minuto 38 del primo tempo, su assist preciso di Valerio Verre. All’86’, i padroni di casa pareggiano i conti con Giuseppe Sibilli, che sforna un gran gol con una conclusione mancina che si insacca sotto l’incrocio dei pali della porta difesa da Pigliacelli. Di seguito, le pagelle dei rosanero al termine della gara.

LE PAGELLE

DIFESA

PIGLIACELLI: Non deve compiere miracoli, non sono tanti i tiri ricevuti dal Pisa nel corso del match. Sul gol di Sibilli c’è ben poco da fare, la conclusione è imprendibile. VOTO 6

MATEJU: Ordinaria amministrazione per il numero 37 dei rosanero. Prestazione sufficiente sia in fase difensiva che a supporto nelle azioni d’attacco dei rosa. VOTO 6

NEDELCEARU: Si impone sempre sulle palle aeree e dà solidità alla linea di difesa dei suoi. Non corre particolari rischi e tiene botta agli inserimenti degli attaccanti nerazzurri. VOTO 6,5

MARCONI: Lavora bene con i compagni di reparto e cerca di tenere sempre alta la tensione in campo. Anche per lui non ci sono particolari rischi nel corso del match. VOTO 6 (dal 55′ BETTELLA: Prende il posto di Marconi che esce per infortunio. Gioca 35 minuti senza avere particolari problemi. VOTO 6)

CENTROCAMPO

DI MARIANO: Torna al gol il numero 10 del Palermo. Pallonetto su assist di Verre che vale il momentaneo 1-0 dei rosa. È bravo anche ad ottenere il calcio di rigore poco prima, poi sbagliato da Brunori. Pecca un po’ di imprecisione palla al piede sulla corsia di destra. VOTO 6,5 (dal 66′ VALENTE: Prende il posto di Di Mariano che lascia il campo per un problema al ginocchio. Prova a incidere nei pochi minuti a disposizione ma alla fine è il Pisa ad ottenere il pari. VOTO 6)

SARIC: Tanto fisico e qualità palla al piede. Rischia più volte di andare al gol con alcune conclusioni da fuori area e più in generale è autore di diverse ripartenze dei rosa. VOTO 6,5 (dal 77′ SEGRE S.V.)

DAMIANI: Ottima gara per il regista del Palermo. Duetta bene con le mezzali Verre e Saric, toccando tanti palloni in fase di impostazione. Ennesima buona prova per lui. VOTO 6 (dal 66′ BROH: Entra in campo per dare maggiore densità e intensità alla linea mediana dei rosa. Alla fine forse Sibilli calcia indisturbato perché non arriva in tempo la sua copertura. VOTO 6).

VERRE: È l’uomo in più del club del capoluogo siciliano. Qualità tecnica, visione di gioco, lucidità. Il passaggio per Di Mariano nel gol dell’1-0 è illuminante, ma per tutta la partita dimostra di essere il valore aggiunto in campo. VOTO 7

AURELIO: In fase offensiva fa bene, riesce spesso a saltare l’avversario e a proporsi in avanti. Un po’ peggio in fase di ripiegamento, dove ancora deve migliorare. Deve ancora abbattere la parete della timidezza ed entrare meglio nei ritmi di gioco della squadra di Corini. VOTO 6

ATTACCO

SOLERI: Non è solito giocare dal primo minuto ma contro il Pisa è titolare in coppia con Brunori. Sforna un’ottima prestazione, supportando al meglio la fase offensiva dei suoi. Bene sui palloni aerei, ma anche palla al piede e spalle alla porta. Una conferma delle sue qualità non solo da subentrato. VOTO 6,5

BRUNORI: È il capitano, ha qualità ma a volte bisogna accettare i propri limiti. Pur rimanendo un grande attaccante, non può essere lui il rigorista del Palermo dopo l’ennesimo errore dal dischetto. In coppia con Soleri gioca bene e palla al piede è sempre pericoloso, ma a volte la ricerca del gol gli fa perdere lucidità. VOTO 5,5 (dal 66′ TUTINO: Sostituisce Brunori per provare a chiudere il match giocando accanto a Soleri. Non riceve molti palloni e non riesce a incidere ai danni del Pisa. VOTO 6).

MISTER

CORINI: Deve gestire le rotazioni nella formazione titolare essendo la terza gara in otto giorni. Lo fa bene, soprattutto in mediana e schierando dal primo minuto Soleri. Potrebbe essere un ottimo spunto, per il suo 3-5-2 dinamico, affiancare una punta più forte fisicamente in coppia con Brunori. Gestisce ordinariamente i cambi per infortunio di Marconi e Di Mariano, poi prova a dare una scossa inserendo Tutino e Broh. Prepara bene la sfida contro il Pisa, tanto che nel primo tempo potevano essere di più i gol di vantaggio del Palermo. Nella ripresa i ritmi si abbassano e una piccola disattenzione gli costa caro, con il super gol del pari di Sibili. VOTO 6