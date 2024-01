Piscine, palazzetti e campi da calcio: 4,2 milioni ai Comuni con lo ‘sponsor’

Gli interventi finanziati nell'impiantistica con il ddl stralcio

PALERMO – Lavori di adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione. Le voci riportate sulla tabella che divide il fondo quattro milioni e 425mila euro assegnato al dipartimento Turismo sport e spettacolo sono tutte simili. Una pioggia di 21 finanziamenti per grandi e piccole città della Sicilia: ciascuna, grazie al proprio deputato di riferimento (sia di maggioranza che di opposizione), è riuscita ad agguantare un pezzetto di quella grande torta che è stata il maxi-emendamento alla Finanziaria finito poi in un disegno di legge stralcio.

Gli interventi finanziati

Il colpo più grosso grosso lo porta a segno Ribera: nella cittadina agrigentina arriveranno 600mila euro per la ristrutturazione dell’impianto sportivo di contrada Spataro. A Ravanusa, sempre nell’Agrigentino, centomila euro per l’adeguamento e la messa in esercizio della piscina comunale. Nella ragusana Modica tris di finanziamenti: centomila euro consentiranno al Comune di ristrutturare il campo sportivo, un stanziamento analogo darà vita a un campo indoor di bocce e un terzo assegno, del valore di duecentomila euro, concretizzerà una cittadella dello sport presso l’istituto comprensivo ‘Raffaele Poidomani’. Altra città ragusana che incassa un consistente finanziamento è Chiaramonte Gulfi: qui arriveranno 370mila euro per gli interventi di efficientamento energetico della piscina comunale. Sorridono anche Pozzallo e Santa Croce Camerina, entrambi con un finanziamento da centomila euro: a Pozzallo serviranno per lo stadio comunale, a Santa Croce per la riqualificazione di un impianto sportivo per disabili. A Marina di Ragusa, invece, la riqualificazione di un centro sportivo sarà possibile grazie a centomila euro in arrivo con il maxi-emendamento. A Comiso, sempre nel Ragusano, duecentomila euro daranno una mano di vernice agli impianti sportivi del centro città e della frazione di Pedalino.

Finanziamento per lo stadio di Siracusa

A Paternò trecentomila euro avvieranno gli interventi per la progettazione e la riqualificazione del palazzetto dello sport. Siracusa, invece, incassa 310mila euro per il palazzetto dello sport ‘Concetto Lo Bello’ e altri 350mila euro per ammodernare il vecchio stadio ‘Nicola De Simone’. A Siracusa premiata anche la provincia: a Palazzolo Acreide vengono paracadutati duecentomila euro per interventi sulla piscina comunale. Caltagirone, grosso centro della provincia di Catania, porta a casa centomila euro per il palazzetto dello sport e 220mial euro per l’ammodernamento del proprio pattinodromo. Nel Catanese altri 150mila euro destinati al Comune di Scordia: sarà realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto della piscina comunale. C’è gloria anche per Palermo, che pesca 310mila euro che serviranno alla progettazione e alla realizzazione di un campetto sportivo nell’area ex Edilpomice di Vergine Maria.

La piscina di Marsala e il padel di Grisì

Il capoluogo guida la pattuglia dei finanziamenti agguantati dalla Sicilia occidentale, decisamente più rari rispetto al fronte orientale. Monreale intercetta 150mila euro per dei campi di calcio a 5 e padel nella frazione di Grisì. Nel Trapanese sorridono Marsala, con 250mila euro che serviranno a completare la piscina comunale, e Calatafimi-Segesta, che ottiene 115mila euro per la manutenzione del proprio campo sportivo.

