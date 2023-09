Squadre al lavoro sul lungo tratto che attraversa parte della città

PALERMO – La pista ciclabile di Palermo si sta rifacendo il look. Dopo la scarifica dell’intero tratto stradale di quasi 4 chilometri che attraversa la porzione di città da via Principe di Villafranca a via Praga, nelle ultime ore sono iniziati i lavori per riasfaltare il manto. Le foto mostrano squadre all’opera in via Piersanti Mattarella, ma le prime attività di ripristino sono già state svolte in via Principe di Villafranca all’angolo con via Dante.

I lavori per riasfaltare la pista ciclabile di Palermo sono soltanto una tappa di un percorso più ampio, che mira a elevare la ciclovia del capoluogo siciliano al livello di altre città italiane ed europee: in programma l’installazione di nuova segnaletica e di impianti di illuminazione a energia solare, ma anche la delimitazione della strada riservata a biciclette e monopattini con cordoli di gomma al posto degli attuali cordoli rossi.

Le fasi di rifacimento della pista ciclabile di Palermo costano 300mila euro e sono previste nel progetto “Primus”, cofinanziato dal ministero dell’Ambiente e da Amat. Per l’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Maurizio Carta, si tratta di una riqualificazione “indispensabile” per consegnare al più presto ai cittadini una città “a misura di ciclista”.