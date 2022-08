Pistola in auto, consigliere comunale arrestato ad Adrano

Ora è ai domiciliari. NOME

ADRANO – Aveva in macchina una pistola con quattro cartucce nel caricatore. Un arresto come tanti altri a prima vista quello avvenuto ad Adrano, ma in realtà non lo è perché questa volta l’auto perquisita è di un consigliere comunale. Giuseppe Rapisarda, consigliere Comunale di Adrano eletto con Fratelli d’Italia e poi passato al gruppo misto, che è anche amministratore unico di una farmacia nella cittadina etnea, è stato arrestato dai carabinieri di Biancavilla per detenzione di arma clandestina e munizioni e ricettazione.



I militari, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Catania, hanno eseguito una perquisizione con controlli nella farmacia, nel centro di Adrano, e nella sua auto. Nella vettura, in un borsello sotto il sedile anteriore del passeggero, è stata trovata una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, munita di caricatore inserito con 4 proiettili. L’arma, sequestrata, nei prossimi giorni sarà inviata al Ris di Messina per essere sottoposta a specifici esami tecnico-balistici, anche per accertarne l’eventuale utilizzo in occasione di precedenti eventi criminosi.



Il consigliere comunale, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato posto dal Gip agli arresti domiciliari. Intanto in queste ore si attende il provvedimento di sospensione dal ruolo di ‘consigliere’ da parte del Prefetto visto il reato di cui è accusato. Un fatto simile è accaduto alcuni anni fa a Palagonia: il consigliere Salvatore Minore fu sospeso e condannato. Grazie a diversi azioni legali ha potuto anche candidarsi nelle scorse amministrative.