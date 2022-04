L’attacco del pitbull a nonna e nipote e la madre pugnala l’animale

"Fra il cane e mia figlia, ho scelto mia figlia"

“Fra il cane e mia figlia, ho scelto mia figlia. Ho fatto quello che dovevo perché non voleva lasciarla andare“. Questo il racconto di una mamma americana a Fox11 raccontando i terribili momenti vissuti domenica scorsa, quando uno dei due pitbull di famiglia si è scagliato contro sua figlia di un anno, azzannandola, e lei per salvarla ha pugnalato a morte l’animale.

Il fatto è accaduto a Pico Rivera, cittadina della Contea di Los Angeles, in California. La bambina era in braccio alla nonna quando i cani sono improvvisamente entrati nella cucina della famiglia. Uno dei due pitbull si è avventato contro la bambina. La madre, sentendo le urla, è subito accorsa, ha preso un coltello da cucina e ha iniziato ha colpito l’animale.

“L’ho pugnalato per allontanarlo da mia figlia. Tra il cane e mia figlia, ho scelto mia figlia. Ho fatto quello che dovevo perché non voleva lasciarla andare”, ha spiegato la donna. Nella colluttazione con i due pitbull, sono rimaste ferite anche la nonna e una sorella della bimba: tutte sono state trasportate d’urgenza in ospedale dove sono state medicate. Le loro ferite non sono gravi, a differenza di quelle riportate dalla bimba di un anno che ora è ricoverata in terapia intensiva. “Aveva preso mia nipote per una gamba e quando ho cercato di allontanarlo mi ha morso la mano- ha raccontato la nonna -. Il cane l’ha azzannata alla gamba, alla caviglia e alla spalla. In questo momento è in terapia intensiva. È forte“. La famiglia ha spiegato che i due pitbull vivevano con loro da circa quattro mesi e che prima dell’aggressione di domenica scorsa non avevano mai avuto comportamenti violenti: adesso, anche il secondo cane sarà soppresso.