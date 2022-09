Pivetti (FdI): “Su Schifani Ferrandelli ha la memoria corta”

L'avvocato meloniano non le manda a dire.

PALERMO – L’avvocato Michele Pivetti, candidato all’Ars nella lista di Fratelli d’Italia, che interviene sull’intervista rilasciata da Fabrizio Ferrandelli a Live Sicilia. “Fabrizio Ferrandelli è lo stesso “Ferrandelli” che 5 anni fa chiese suggerimenti e consigli al presente Schifani per la sua candidatura a sindaco di Palermo? E’ lo stesso “Ferrandelli” che 5 anni fa nel, mio studio, colloquiava col presente Schifani per organizzare la sua candidatura a sindaco di Palermo? Gli ricordo qualora l’avesse dimenticato che grande parte dell’accordo tra lui e Forza Italia è nato nel mio studio. Ferrandelli dice che “con Schifani si va 30 anni indietro”; allora 5 anni fa saremmo dovuti andare 25 anni indietro, non si capisce perché allora Ferrandelli chiese un incontro con chi già 5 anni fa avrebbe portato la Sicilia 25 anni indietro. Aspettiamo di capire ancora che cosa abbia fatto Fabrizio Ferrandelli fino ad oggi, oltre a tante candidature perdenti. Inoltre, dobbiamo capire ancora che cosa Fabrizio Ferrandelli propone oltre +Europa e non si capisce che cosa, all’interno della sua compagine politica”, dice. “Schifani è certamente un presidente autorevole che parlerà alla pari col Governo Nazionale e che non dovrà sottostare ai diktat del partitino dello 0,1% di turno. Quindi, prima di parlare del presidente Schifani, Fabrizio Ferrandelli dovrebbe avere cura di stare un po’ più accorto, soprattutto dovrebbe fare uno sforzo di memoria il più convincente, in modo tale da evitare di incappare in queste gaffe che non denotano uno stile sicuramente consono all’elezione che stiamo facendo. Consiglio a Ferrandelli di leggere Ezra Pound: Un uomo di buona volontà lascia un’idea falsa appena si accorge della sua falsità e rigetta un’affermazione sbagliata non appena venga corretto”. Così, l’avvocato Michele Pivetti, candidato all’Ars nella lista di Fratelli d’Italia, che interviene sull’intervista rilasciata da Fabrizio Ferrandelli a Live Sicilia.