Play off, il Catania alla fase nazionale: col Potenza decide Inglese, 1-0

Dini para un rigore. Domani i sorteggi

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania approda alla fase nazionale dei play-off promozione battendo 1-0 il Potenza al termine di un match dal finale assai emozionante. Sul “Massimino” cala il gelo, ad una decina di minuti dalla fine del tempo regolamentare, quando un pallone calciato da Castorani e sfiorato da Sturaro… finisce sul braccio di Celli.

Inevitabile il penalty subito assegnato dall’arbitro. Sul dischetto si presenta lo specialista Caturano che calcia a botta sicura ma Dini si traveste da Superman e si distende sulla sua sinistra in tuffo… sventando poi anche il successivo tapin di Schimmenti.

È il momento topico di una gara che i rossazzurri hanno condotto per tutto il primo tempo… senza riuscire però a segnare malgrado tante occasioni sventate da Alastra. Dopo la prodezza dell’estremo difensore rossazzurro… il Potenza attacca a testa bassa ma Dalmonte s’invola sulla sinistra… servendo all’implacabile Inglese il pallone che manda in visibilio il pubblico rossazzurro. E’ questo l’epilogo che consente al Catania di approdare alla fase nazionale degli spareggi promozione.

Il match

La formazione etnea inizia la gara con piglio deciso, cercando il gol in più circostanze. L’estremo difensore del Potenza, però, si erge ad assoluto protagonista… negando ripetutamente il vantaggio ai rossazzurri. Alastra devia in corner la gran botta dal limite di Anastasio e si ripete sulle conclusioni a botta sicura di Jimenez, Di Tacchio, Di Gennaro, Ierardi e Inglese da due passi mentre, dall’altra parte, Dini è bravissimo a pizzicare la botta a giro di Petrungaro… deviando il pallone in angolo. La squadra di Toscano va al riposo tra gli applausi ma col risultato ancora inchiodato sul nulla di fatto.

Nella ripresa le sostituzioni conferiscono nuova linfa alle velleità potentine ma è Stoppa a scheggiare la traversa con un gran tiro al volo sul cross di Raimo. Poi… il finale già raccontato che foraggia la passione rossazzurra e sorregge l’entusiasmo crescente di un’intera città!

Tabellino

CATANIA – POTENZA 1-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Raimo, Quaini (dal 44°De Rose), Di Tacchio (k) (dal 19°s.t. Sturaro), Anastasio, Jimenéz (dal 26°s.t. Frisenna), Stoppa (dal 19°s.t. Dalmonte), Inglese (dal 44°s.t. Montalto).

A disposizione: Bethers, Farroni, Butano, Del Fabro, Allegretto, Guglielmotti, Forti, De Paoli.

Allenatore: Mimmo Toscano.

POTENZA (4-3-3) – Alastra, Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio (dal 33°s.t. Mazzeo), Castorani, Felippe (dal 9°s.t. Siatounis), Erradi (dal 33°s.t. Selleri), Rosafio (dal 9°s.t. Schimmenti), Caturano (k), Petrungaro (dal 12°s.t. D’Auria).

A disposizione: Cucchietti, Galiano, Milesi, Sciacca, Rillo, Ferro, Valisena, Ghisolfi.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.

Assistenti: Michele Piatti (Como) e Andrea Cecchi (Roma 1).

Quarto ufficiale: Valerio Pezzopane (L’Aquila).

VAR: Manuel Volpi (Arezzo).

AVAR: Domenico Mirabella (Napoli).

Reti: 43° s.t. Inglese (CT).

Note: serata temperata al “Massimino” e terreno in ottime condizioni. Nel settore “ospiti” presente un nutrito gruppo di sostenitori potentini.

Indisponibili: Lunetta, Gega, Luperini (CT); Novella (PZ).

Ammoniti:Erradi (PZ); Di Tacchio (CT); Ierardi (CT); Varrengia (PZ).

Diffidati: Dalmonte, Quaini, Sturaro (CT); Riggio, Rosafio, Siatounis (PZ).

Spettatori:13.922

Cronaca

Primo tempo (0-0)

1° sul cross dalla bandierina… tiraccio a lato di Stoppa;

3° volata solitaria di Raimo che poi conclude alto;

7° Anastasio lascia partire un gran tiro dal limite che costringe Alastra ad una difficile deviazione aerea; sul cross dalla bandierina… Ierardi, di testa, manda il pallone a lato;

15° azione insistita di Petrungaro con Dini che blocca a terra la sua conclusione;

18° gran tiro di Jimenez che Alastra devia con un gran colpo di reni!

18°,30 immediata risposta di Petrungaro sul cui tiro a “giro” … Dini è bravissimo a sventare con la punta delle dita!

23° combinazione rossazzurra sulla sinistra con tiro di Di Tacchio deviato in angolo;

24° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Di Gennaro con Alastra che alza in corner;

29° sul lungo cross di Anastasio… Ierardi rimette in mezzo per Inglese che devia a due passi ma Alastra devia ancora sul fondo;

30° sul cross di Anastasio… colpo di testa a botta sicura di Di Tacchio: Alastra devia in angolo!

34° sul cross di Stoppa… Ierardi svetta più in alto di tutti ma Alastra si oppone al suo potente colpo di testa;

35° Dini blocca il colpo di testa di Caturano che, però, era in fuorigioco;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° un primo tempo dominato dal Catania… si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-0)

2° Jimenez recupera palla sulla trequarti ma poi calcia altissimo dal limite;

5° Jimenez ruba palla ad un avversario ma… poi… Inglese conclude alto da posizione decentrata;

9° nel Potenza, Siatounis e Schimmenti subentrano a Felippe e Rosafio;

11° errore di Ierardi che consente a Petrungaro di andare al tiro: Dini blocca;

12° nel Potenza, Petrungaro lascia il posto D’Auria;

14° palla gol per il Catania: Jimenez anticipato al momento del tiro; sul cross di Raimo… botta al volo di Stoppa col pallone che sbatte sulla faccia superiore della traversa e finisce fuori!

16° gran punizione, dalla distanza, di D’Auria: Dini non trattiene e poi l’arbitro fischia una posizione di off-side degli ospiti;

19° nel Catania, Dalmonte e Sturaro sostituiscono Stoppa e Di Tacchio;

20° Bachini, da centro area, calcia alto;

26° nel Catania, Frisenna subentra a Jimenez;

30° punizione dal limite di Anastasio: la barriera ospite respinge;

33°nel Potenza, Selleri e Mazzeo prendono il posto di Erradi e Burgio;

36° rigore per il Potenza: fallo di mani di Celli sul tiro di Castorani deviato da Sturaro! Dal dischetto calcia Caturano ma Dini si supera e sventa… salvanto la sua porta anche sul tapin di Schimmenti!

43° Catania in vantaggio: Dalmonte s’invola sulla sinistra e pennella un cross millimetrico che Inglese devia in porta: 1-0 !

44° nel Catania, De Rose e Montalto subentrano a Quaini e Inglese;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° Vince il Catania e si qualifica alla fase nazionale play-off!

[Foto Catania Fc]