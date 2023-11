Pmi day 2023, Sicindustria apre le porte delle imprese agli studenti

La giornata mira ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro

MESSINA – Sicindustria apre le porte delle imprese agli studenti. Il Pmi day 2023 ha permesso a oltre 700 alunni, provenienti da otto istituti scolastici secondari delle province di Messina, Ragusa e Trapani, di varcare la soglia delle imprese per toccarne con mano il valore.

Giunta alla 14esima edizione, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, organizzata da Piccola Industria Confindustria, mira ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, consentendo agli studenti di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l’esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli, conoscere la storia dell’azienda, l’orgoglio e l’impegno di chi ne fa parte.

“Grande valore per i giovani”

“Siamo davvero contenti – afferma il presidente della Piccola Industria di Sicindustria, Roberto Franchina – della partecipazione e dell’entusiasmo che continuiamo a registrare da parte dei ragazzi. Leggere lo stupore nei loro occhi è il segnale che iniziative come questa rappresentano un grande valore sia per l’impresa che per i giovani. Il rapporto tra impresa e mondo della formazione deve essere coltivato costantemente, perché è solo attraverso le ambizioni, le sfide e la voglia di fare dei nostri giovani che questa terra può avere un futuro. E noi è su questo che dobbiamo lavorare per garantire loro la libertà di scegliere”.

Questa edizione ha avuto come focus la ‘libertà’, quale presupposto per realizzare le proprie aspirazioni contribuendo a generare benessere collettivo, come leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica. Libertà che si accompagna al senso di responsabilità e al rispetto verso gli altri e verso il bene comune e all’affermazione dei valori della convivenza civile, di cui la scuola e l’impresa sono presidi fondamentali.