Pnrr e autonomia differenziata, Elly Schlein a Enna e Palermo

Elly Schlein ed Anthony Barbagallo

Mobilitazione del Pd dal 7 luglio

PALERMO– Al via anche in Sicilia, dopo l’impulso dettato in Direzione nazionale, la mobilitazione del Partito Democratico sull’agenda per l’Italia e l’Europa, avviando una estate di confronto sui territori, ricostruendo il rapporto diretto con elettori e militanti.

Si inizia con il coinvolgimento diretto della segretaria nazionale Elly Schlein con un doppio appuntamento siciliano a Enna e a Palermo incentrato su due argomenti nevralgici: autonomia differenziata e PNRR.

A Enna (Cinema Grivi, ore 9:30, Enna Alta) Elly Schlein, con Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia, discuterà di autonomia differenziata assieme ai deputati Stefania Marino, Marco Sarracino (componente della segreteria nazionale PD con delega al Sud-coesione territoriale e aree interne) e Peppe Provenzano (componente della segreteria nazionale con delega agli Esteri).

Alle 16 Elly Schlein e Barbagallo raggiungeranno Palermo dove, all’Assemblea regionale siciliana, in sala Mattarella, discuteranno su “PNRR e autonomia differenziata: il piano di azione del PD per la Sicilia”, anche attraverso uno studio aggiornato curato da Cleo Li Calzi (responsabile dipartimento PNRR-PD Sicilia), assieme al capogruppo del PD all’Ars, Michele Catanzaro, Alessandro Alfieri, componente della segreteria nazionale PD con delega alle Riforme e al PNRR e Peppe Provenzano.