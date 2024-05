Pnrr, Falletta: “Perdere un miliardo sarebbe un colpo per l’economia”

Parla la candidata di Stati Uniti d'Europa

“La Sicilia rischia di perdere fondi del Pnrr, per un ammontare di un miliardo e149 milioni di euro. Faccio mio l’allarme che lancia Ance, nella persona della presidente nazionale, Federica Brancaccio: le somme necessarie per riqualificare le aree urbane, circa 1 miliardo di investimenti, rischiano in Sicilia di uscire dal Piano”.

Valentina Falletta, candidata al Parlamento europeo nella lista Stati Uniti d’Europa, sottolinea il pericolo a margine di un incontro con gli elettori che si è svolto a Ragusa.

I Comuni al collasso

“Niente copertura e quindi niente rigenerazione urbana, i Comuni oramai al collasso non possono ovviamente fronteggiare spese così esose. E senza rigenerazione non ci può essere futuro”.

“E’ una preoccupazione che riguarda le nostre città, che mina l’humus sociale di interi quartieri siciliani ma anche l’economia e che, purtroppo, acuirebbe ancora di più la differenza tra città del Nord e quelle del Sud, la vivibilità e non in ultimo la produttività”.