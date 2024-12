Pnrr, Foti “A fine 2024 arriveremo al 66% degli obiettivi”

ROMA (ITALPRESS) – “Proprio oggi la Corte dei conti ha dato una certificazione molto positiva del lavoro svolto finora sul Pnrr: abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti al 30 giugno, ce ne saranno altri 17 entro fine 2024 e arriveremo al 66% degli obiettivi. Abbiamo incassato oltre 122 miliardi di euro e siamo in procinto di richiedere la settima rata, che raccoglie altri 18 miliardi di euro”. Così il ministro degli Affari europei Tommaso Foti a XXI Secolo su Rai 1. “I dati sulla spesa sono buoni, ma occorre accelerare e in questo senso il ministro Giorgetti ha firmato nei giorni scorsi un decreto che consente un’anticipazione entro 30 giorni dalla richiesta agli enti locali alle Regioni e ai soggetti attuatori del Piano per velocizzare la spesa stessa – prosegue Foti, – La differenza di appartenenza politica viene superata dall’interesse supremo di realizzare ciò che avevamo previsto: ho sempre avuto rapporti istituzionalmente corretti con i miei colleghi, perchè così si fanno gli interessi dell’Italia”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).