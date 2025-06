Pnrr, Foti “Oltre 135 mila progetti ultimati”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Palazzo Chigi la Cabina di regia PNRR, convocata e presieduta dal ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, alla presenza dei Ministri e dei sottosegretari preposti, oltre che dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la verifica del conseguimento dei quaranta obiettivi connessi all’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza per un importo pari a 12,8 miliardi di euro.

La Cabina di regia, al termine di una circostanziata verifica, ha preso atto dello stato di attuazione delle 12 milestone e dei 28 target previsti nell’ottava rata, “tra i quali figurano riforme e investimenti strategici per la crescita della Nazione che coinvolgono tredici Amministrazioni titolari”.

“Tra gli interventi più significativi dell’ottava rata – afferma il ministro Foti – 1.400 km di infrastrutture ferroviarie sono state dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, il 90% della superficie delle regioni meridionali è stato coperto da un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per identificare i rischi idrogeologici, sono stati realizzati interventi per la tutela degli habitat marini e per l’osservazione delle coste, è stato avviato l’iter per l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica, in campo universitario sono stati finanziati 5.000 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), sono stati assunti circa 2.300 nuovi ricercatori e assegnate oltre 550 borse di ricerca, nel comparto Salute sono stati finanziati progetti di ricerca su malattie rare e altamente invalidanti e tumori rari”.

“Ed ancora – prosegue Foti – la digitalizzazione della Guardia di Finanza con innovativi sistemi informativi per contrastare la criminalità economica, in ambito scolastico sono stati erogati oltre 1.000 corsi linguistici e metodologici ai docenti, attivati in più di 8.000 scuole progetti per aggiornare l’offerta scolastica ed orientare gi studenti verso le competenze STEM, mentre, in ambito culturale, sono stati portati a compimento progetti di valorizzazione culturale e turistica attraverso il sostegno a circa 2.000 piccole e medie imprese, oltre alla riqualificazione di circa 50 parchi e giardini storici”.

A questi interventi, inseriti nella ottava rata, si aggiungono anche diverse importanti riforme, tra cui, a titolo esemplificativo, la decisiva riduzione dei ritardi di pagamento delle Amministrazioni centrali e locali, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

“Con l’imminente incasso della settima rata, pari a 18,3 miliardi di euro – continua il Ministro – confermeremo il primato europeo del Piano italiano, con 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione complessiva. Nell’anno che ci separa dalla scadenza del PNRR, anche a seguito del via libera dell’Ecofin alla revisione tecnica, saremo impegnati nel proseguire con la massima determinazione per investire le risorse ancora disponibili sia attraverso l’allineamento del Piano con le nuove esigenze dell’Italia reale, sia prevedendo un collegamento costruttivo con le politiche di coesione, che consentiranno di dare maggiore impulso alla nostra economia, già solida e resiliente”.

Il ministro Foti, al termine della Cabina di regia, conclude ricordando “che gli oltre 135.000 progetti ultimati e i 140.000 in corso di realizzazione, di cui più di 25.000 in fase di conclusione, evidenziano il positivo avanzamento del PNRR, attraverso le riforme e gli investimenti previsti dal Governo sempre più decisivi per il cambio di paradigma voluto dal Presidente Meloni e per dare continuità alla transizione in corso, passando dalle politiche meramente assistenziali a quelle attive per lo sviluppo e l’occupazione”.

