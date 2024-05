Pnrr, nove startup finanziate nei borghi di Ventimiglia e Mezzojuso

Finanziamenti fino a 75mila euro

PALERMO – Sono nove le startup finanziate a Ventimiglia di Sicilia e Mezzojuso, nel Palermitano, dalla misura Pnrr Attrattività dei Borghi – Imprese, di cui sono state pubblicate oggi le graduatorie, che prevede un finanziamento massimo di 75mila euro per concorrente. “Una bellissima notizia per i nostri territori – commenta Girolamo Anzalone, sindaco di Ventimiglia di Sicilia, comune capofila del progetto Custodire il futuro -. I nostri borghi vivono un percorso di riscoperta e rinascita grazie ad un nuovo interesse di siciliani e turisti per i piccoli centri e per l’autenticità dei nostri prodotti e questo progetto, che sta entrando finalmente nel vivo, darà un contributo essenziale”.

I progetti imprenditoriali

Le idee imprenditoriali riguardano tutte la promozione del territorio. Le imprese e le startup hanno potuto partecipare a questo bando grazie alla vittoria negli anni passati del progetto Custodire il futuro. Si tratta di un piano di promozione turistico culturale che è stato selezionato dal ministero della Cultura e promosso dai comuni. Il tutto in partenariato con una serie di associazioni del territorio guidate da Associazione Iib Impresa sociale Ets con il partenariato del Cnr – Istituto di studi sul Mediterraneo (ISMed) e del Gal Metropoli Est.

Lopes: “Nuovo sviluppo”

“Voglio congratularmi con tutte le aziende e le startup che nasceranno a Mezzojuso e Ventimiglia di Sicilia “, commenta Giuseppe Lopes, sindaco di Mezzojuso. “I progetti finanziati – aggiunge – si inseriscono in una operazione e organica, con il primo progetto Custodire il futuro abbiamo posto le basi per lo sviluppo di una nuova imprenditorialità culturale e con questi ulteriori finanziamenti contribuiamo in maniera diretta a creare lavoro mettendo a frutto le nostre eccellenze”.

La misura del Pnrr

Le nove realtà imprenditoriali che nasceranno potranno inoltre usufruire delle attività e delle strutture che si realizzeranno nei due comuni del Palermitano. A disposizione un coworking comunale, uno sportello di accelerazione di impresa e altre iniziative culturali che favoriranno il turismo e la promozione dei borghi.

I due comuni sono stati selezionati sulla base di una progettualità condivisa dalle amministrazioni comunali con il territorio. Le startup sono state ammesse a finanziamento della misura Pnrr Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 – Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi.