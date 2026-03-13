Pochi agenti in carcere, la Cassazione nega il lettore cd al boss Madonia

Succede nella casa circondariale di Sassari

SASSARI – Il numero di poliziotti penitenziari in servizio nel carcere di Bancali, a Sassari, è insufficiente per garantire tutti i controlli necessari sui detenuti in regime 41-bis. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha negato al boss di Cosa Nostra, Salvatore “Salvino” Madonia, l’acquisto e l’uso di un lettore di compact disc per l’ascolto di musica nella propria cella.

Acquisto e uso che erano stati già negati all’origine dalla direzione del carcere, decisione contro cui Madonia aveva inoltrato reclamo, vincendolo davanti al Tribunale di sorveglianza. I giudici della Suprema Corte hanno ora accolto il ricorso presentato dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal ministero della Giustizia, annullando così il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ordinava alla direzione del carcere sassarese di autorizzare Madonia all’acquisto del lettore cd.

La decisione della Cassazione

Alla base della decisione della Cassazione ci sono proprio le ragioni esposte dalla Casa circondariale nei punti in cui afferma che la sezione 41-bis che ospita Madonia “è una delle più affollate del territorio nazionale, con conseguente particolare onerosità dei controlli richiesti”. E che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, concedendo a Madonia l’acquisto e l’uso del lettore cd, “ha trascurato totalmente di valutare la sua incidenza concreta sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare all’adempimento relativo alla verifica della sicurezza dei lettori e dei supporti musicali, anche nelle sue dimensioni quantitative”.

Nel carcere di Bancali il padiglione del 41bis ospita 92 detenuti, 572 in totale su una capienza massima di 458. In servizio ci sono 297 agenti a fronte dei 342 previsti. Secondo il piano di riorganizzazione dei detenuti varato dal Governo, a Sassari gli ospiti in regime 41bis dovrebbero aumentare del 20%