Pochi medici e dal primario arriva la provocazione: chiudiamo il reparto

Accade all'ospedale San Giacomo d'Altopasso

AGRIGENTO – Il numero di medici in servizio non consente di garantire i turni: il primario del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, Giuseppe Gramaglia, propone la chiusura fino all’assunzione dei venti medici vincitori dell’ultimo concorso. “Già da oggi pomeriggio – ha scritto Gramaglia al commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, – non sono in grado di garantire il turno di guardia in pediatria, a Licata, poiché l’unico medico presente ha smontato alle ore 14”.

L’intervento dell’ex sindaco di Licata

Sulla vicenda è intervenuto il deputato regionale Angelo Cambiano (M5S), ex sindaco di Licata. “I medici – ha detto in una diretta facebook – ci sono, già 20 pediatri che hanno vinto concorso, potranno dal 1 marzo assumere incarico, e scongiurare le criticità all’interno del reparto. L’ospedale di Licata è un’eccellenza e non possiamo permetterci che un buon reparto come quello di pediatria, fondamentale anche per la comunità, venga chiuso”.