Podio per Salemi e la Sicilia al contest Borgo dei Borghi 2023

Venuti: "Ottimo risultato". La candidatura sostenuta anche da Livesicilia

2' DI LETTURA

SALEMI (TRAPANI) – Terzo posto per Salemi nel contest Borgo dei Borghi 2023, legato alla trasmissione di Rai3 ‘Kilimangiaro’. La cittadina in provincia di Trapani, che dal 2016 è inserita nel club dei Borghi più belli d’Italia, rappresentava la Sicilia nella gara vinta da Ronciglione (Lazio) e che ha visto al secondo posto Sant’Antioco (Sardegna). Una candidatura sostenuta anche da Livesicilia.

Venuti: “Ottimo risultato e grande vetrina per la città”

Il terzo posto di Salemi come Borgo dei Borghi “è un ottimo risultato, del quale andiamo orgogliosi – afferma il sindaco della cittadina trapanese, Domenico Venuti -, anche in considerazione del fatto che il nostro borgo è stato il più votato dal pubblico. Da tempo scommettiamo sulla cultura e sulla bellezza offerte dalla nostra Salemi e questo terzo posto conferma la bontà della nostra intuizione. Rai3 e la trasmissione Kilimangiaro sono stati un’altra vetrina importante per il nostro territorio, che ha tanto da offrire. Ci aspettiamo un grande ritorno nel numero delle presenze turistiche e di potenziali nuovi concittadini che vorranno comprare una casa qui, ma anche di possibili investitori che vorranno scommettere nel nostro borgo con attività turistico-ricettive”.

Tanti testimonial per Salemi

La candidatura di Salemi Borgo dei Borghi 2023 ha ricevuto il sostegno di tanti testimonial ufficiali: dalla ballerina Alessandra Tripoli alla conduttrice tv Giusi Battaglia, passando per la cantante Simona Molinari, l’attrice Viviana Lombardo e il comico Leonardo Fiaschi. “Complimenti a Ronciglione per la vittoria finale – aggiunge Venuti -. Un ringraziamento doveroso a chi ha sostenuto il nome di Salemi, e tra questi anche Fiorello, così come a chi si è impegnato nel promuovere l’immagine della nostra città e ai tanti che ci hanno scelto come Borgo dei Borghi 2023. Continueremo a lavorare sul versante della promozione turistica e della valorizzazione del territorio, convinti più che mai delle potenzialità che derivano da una grande storia che continua”.

Anche Fiorello per Salemi

A sostenere la candidatura di Salemi Borgo dei Borghi era sceso in campo anche lo showman siciliano Rosario Fiorello, che in diversi momenti aveva invitato i suoi fan a votare per Salemi (VIDEO). Un risultato accolto con grande entusiasmo anche dal presidente di Airgest, società che gestisce l’aeroporto di Trapani-Birgi, Salvatore Ombra: “Voglio complimentarmi con voi per questo fantastico traguardo – ha scritto su Facebook rivolgendosi ai salemitani -. La vostra città è davvero speciale, con un patrimonio culturale e artistico unico nel suo genere. I vostri monumenti e le vostre tradizioni sono tesori che meritano di essere scoperti e apprezzati da tutti. E questo piazzamento al concorso ne è la conferma. Salemi è un borgo incantevole, con una bellezza senza tempo che attira numerosi visitatori ogni anno. Siete stati capaci di dimostrare che il vostro patrimonio storico e culturale è in grado di affascinare e conquistare chiunque”.