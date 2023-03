Salemi Borgo dei borghi, arriva l’endorsement di Fiorello VIDEO

La simpatia dello showman a sostegno della cittadina trapanese. Ecco come votare

ROMA – Anche Fiorello sostiene la candidatura di Salemi a Borgo dei borghi 2023. L’endorsement è arrivato grazie all’intraprendenza di un giovane imprenditore della cittadina trapanese. Il giovane è volato a Roma per incontrare lo showman siciliano.

Fiorello ha accolto con favore l’invito di Valerio Cascia, animatore della pagina Facebook Visit Borgo Salemi, prestandosi anche a una simpatica gag nella quale esorta a votare per la cittadina trapanese imitando l’amico Gianni Morandi. Quello di Fiorello non è l’unico endorsement: prima di lui anche Giusi Battaglia, volto noto della tv con il suo programma ‘Giusina in cucina’ e l’attrice teatrale Viviana Lombardo.

Ecco come votare Salemi

Salemi rappresenta la Sicilia al concorso Rai per il Borgo dei Borghi, che sarà attivo fino a domenica 26 marzo. Per votare è necessario iscriversi alla piattaforma RaiPlay: si può esprimere una preferenza ogni 24 ore.