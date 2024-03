Palermo, Trofeo della Legalità – Rotary: vincono Zoghlami e Colli

In gara anche i master: in 535 tagliano il traguardo

PALERMO – A vincere e a scrivere per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro del Trofeo della Legalità – Rotary di Palermo sono Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova) e Gaia Colli (Carabinieri). Per loro anche la gioia del record del percorso. Dieci chilometri suddivisi in tre giri con partenza da piazza Castelnuovo, passaggio davanti il Teatro Massimo e passerella su viale Libertà. La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Sicilia Running Team in sinergia con il Rotary Area Panormus e la Città Metropolitana di Palermo.

La prima domenica di primavera regala alla città di Palermo una bella giornata di sport, tra agonismo, inclusione e condivisione dei valori più nobili. La gara agonistica è poi la ciliegina sulla torta che sigilla un evento che è già entrato nel cuore di appassionati e non. Lo start è dato dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, d’intesa con l’assessore Alessandro Anello.

La gara

La prima metà gara è di studio, il gruppetto di testa fa selezione. Gli ultimi tre chilometri Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova) fa valere il suo spessore agonistico e decide di salutare tutti e di dare una sferzata alla competizione. Gli resiste il solo Luca Ursano (Atletica Vomano) ma senza impensierirlo più di tanto. Vince Ala Zoghlami in 29’12 e strappa il record del percorso al fratello Osama fermo a causa di un leggero infortunio. Seconda piazza per Luca Ursano in 29’23, terzo Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre) in 29’30, quarto l’atleta di Misilmeri Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team) anche lui sotto il record del percorso, chiude in 29’41 suo PB. Alla fine saranno sette gli atleti sub 30’.

Al femminile è galoppata solitaria per Gaia Colli (Carabinieri) che non trova avversarie del suo passo. L’atleta originaria di Auronzo di Cadore nel bellunese, chiude in 34’42. A quasi 3 minuti di distacco la vincitrice dello scorso anno, Federica Proietti (GS Lammari) in 37’34. Ottima terza Barbara Vassallo (Pol. Atletica Bagheria) in 38.24. Convincenti le prove di Claudia Licciardi e Adriana Di Salvo che chiudono la cinquina.

In gara anche i master, 535 quelli che taglieranno il traguardo, gli atleti della Fispes con Annalisa Minetti che ha chiuso la gara accanto alla sua guida Pierluigi Lops. Dieci chilometri anche per Vito Massimo Catania che ha spinto la carrozzina di Giusi La Loggia, Vincenzo Amata e Renato Adamo.

Le classifiche

Uomini (10 km)

Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova) 29’12 Luca Ursano (Atletica Vomano) 29’23 Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre) 29’30 Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team) 29’41 Stefano Massimi (Atletica Vomano) 29’46

Donne (10 km)

Gaia Colli (Carabinieri sez. Atletica) 34’42 Federica Proietti (GS Lammari) 37’34 Barbara Vassallo (Atletica Bagheria) 38’24 Claudia Licciardi (Atletica Bagheria) 39’49 Adriana Di Salvo (Team Atletica Palermo) 40’52

Squadre (uomini)

Universitas Palermo Sicilia Running Team Team Atletica Palermo

Squadre (donne)