Poliambulatorio di Lampedusa, nuovi macchinari per la Radiologia

L'intervento dell'Asp di Palermo finanziato con fondi del Pnrr

LAMPEDUSA – Rinnovato il parco tecnologico del servizio di radiologia territoriale del poliambulatorio di Contrada Grecale a Lampedusa. L’intervento è dell’Asp di Palermo ed è finanziato con fondi del Pnrr. La struttura è stata dotata di un nuovo apparecchio radiologico, di un ortopantomografo di ultima generazione e di un apparecchio radiologico portatile, quest’ultimo particolarmente strategico per garantire continuità operativa in caso di fermo tecnico delle apparecchiature principali e per l’esecuzione di esami urgenti, anche a supporto dell’area di emergenza.

Nel servizio era, già, stato installato un nuovo mammografo digitale diretto con tomosintesi, utilizzato, sia per le attività di screening, che per le mammografie cliniche. Tutte le attrezzature sono, già, installate, collaudate e a disposizione degli utenti. L’investimento complessivo è stato di 470 mila euro.

“Il rinnovo completo del parco tecnologico della radiologia di Lampedusa – ha detto il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – rappresenta un intervento strategico per garantire servizi diagnostici moderni, efficienti e di qualità, riducendo le disuguaglianze di accesso alle cure legate alla condizione di insularità. L’installazione di nuove apparecchiature e la futura attivazione della Tac all’interno della Casa della Comunità dell’isola consentiranno di potenziare l’assistenza territoriale e di offrire risposte più rapide ed efficaci ai bisogni di salute della popolazione”.

La Tac annunciata dall’Asp di Palermo comporta un investimento di oltre 400 mila euro e sarà anche a supporto delle attività del servizio Oncologico decentrato.