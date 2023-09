Policlinico Catania, stabilizzati 104 lavoratori

Hanno siglato stamattina il loro contratto a tempo indeterminato

CATANIA – Sono 104 i lavoratori dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Catania che oggi hanno siglato, con il direttore generale Gaetano Sirna, il contratto a tempo indeterminato.

Sono tre dirigenti medici, 72 infermieri, tre tecnici sanitari di cui due di laboratorio biomedico e uno di radiologia medica, due ostetriche, un fisioterapista, due assistenti sociali, uno specialista nei rapporti con i media, otto collaboratori tecnici professionali, quattro collaboratori amministrativo professionali, un collaboratore amministrativo professionale avvocato, tre assistenti tecnici e quattro assistenti amministrativi.

Alla loro stabilizzazione erano presenti anche i direttori amministrativo, Rosario Fresta, e sanitario, Antonio Lazzara. Tra il 2017 e il 2023 le trasformazioni in contratto a tempo indeterminato sono state oltre seicento, tra sanitari e amministrativi, tecnici e professionali.

“Sono contento di potervi dare una sicurezza lavorativa, un traguardo importante per la vostra vita raggiunto insieme – ha detto il direttore generale Sirna incontrando gli “ex precari” – avere personale di ruolo che ha un lavoro certo è un grande vantaggio anche per l’azienda e per questo abbiamo compiuto questo sforzo”.

“Stiamo lavorando molto sul benessere organizzativo aziendale – ha concluso Sirna – per far crescere professionalmente ognuno di voi e assicurarvi un ambiente sereno nel quale realizzarvi come lavoratori, ottenendo i giusti riconoscimenti, e migliorare anche come persone. Il nostro augurio è quello di raggiungere risultati ancora più importanti di quelli conseguiti fino adesso”.