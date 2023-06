Policlinico di Messina, presentato l’avvio delle attività del Ciclotrone

Oggi la presentazione

MESSINA – L’Aula Magna del Padiglione e del Policlinico di Messina ha ospitato la presentazione dell’avvio delle attività del Ciclotrone, una macchina in grado di accelerare particelle nucleari che vengono poi inviate su un bersaglio che produce atomi radioattivi utilizzati per la sintesi di radiofarmaci ad uso clinico e per la ricerca.

Alla presentazione sono intervenuti il Rettore, Salvatore Cuzzocrea, il Commissario dell’Azienda ospedaliera universitaria Giampiero Bonaccorsi, il Direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina nucleare, Sergio Baldari, il Direttore amministrativo, Elvira Amata ed esponenti della governance d’Ateneo.

Il rettore: “L’Università di Messina sta cambiando il suo volto”

“La giornata di oggi – ha commentato il Rettore – testimonia che con il lavoro e la voglia di fare si possono ottenere grandi traguardi. Il Ciclotrone è finalmente avviato e siamo riusciti nell’intento di sconfiggere un problema su un progetto che sarebbe dovuto partire nel 2015, con tanto di inaugurazione nel 2016. Da allora ad oggi, il Policlinico in realtà ha dovuto sostenere i costi di circa 700 mila euro l’anno per acquisto di radiofarmaci, da ora non solo non dovrà più farlo ma potrà anche rivenderli a terzi a beneficio dei pazienti e dell’intera struttura”.

“L’Università di Messina – ha aggiunto il rettore – è alla svolta, sta cambiando il suo volto scalando le classifiche che la proiettano ad essere il primo Ateneo in Sicilia. Risultati come quello odierno sono dettati da numerosi investimenti che l’Ateneo ha intrapreso, anche, per il suo Policlinico. L’attuale amministrazione ha dimostrato di credere nel futuro e di volerlo fare dando fiducia ai giovani attraverso oltre, ad oggi, 1000 procedure concorsuali e 600 nuovi docenti”.

“UniMe ha cambiato il suo volto a livello nazionale ed internazionale ed anche questo Policlinico deve camminare sempre più veloce se vuole stare al passo dell’Università e di un mondo moderno. Può riuscire in questa sfida e l’Ateneo sarà sempre al suo fianco come dimostrato con l’inaugurazione e l’avvio del Ciclotrone”, ha concluso il rettore.