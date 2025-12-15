Policlinico di Palermo, Agenas promuove l’Otorinolaringoiatria

Il riconoscimento per il reparto diretto dai professori Salvatore Gallina e Francesco Dispenza

PALERMO – L’Unità operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Paolo Giaccone, diretta dal professore Salvatore Gallina, secondo il Programma nazionale esiti di Agenas, basata sui dati di attività clinica relativi al 2024, risulta il centro con i volumi più elevati di ricoveri e procedure chirurgiche per la chirurgia dell’orecchio, inclusi gli impianti cocleari, tra gli indicatori di volume della chirurgia otorinolaringoiatrica monitorati a livello nazionale. Lo scorso anno sono stati eseguiti 31 impianti cocleari su pazienti affetti da ipoacusia profonda, un dato che conferma il Policlinico come primo centro in Sicilia per volume di attività e tra i primi venti a livello nazionale nella chirurgia della sordità. L’unità operativa è coordinata dal professor Francesco Dispenza, direttore della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria.

I professori Francesco Dispenza e Salvatore Gallina

“L’elevato livello di competenza e l’esperienza consolidata dell’équipe di Otorinolaringoiatria – sottolinea la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari – rappresentano un asset strategico per il sistema sanitario regionale. I risultati certificati dal Programma nazionale esiti confermano la qualità dell’attività svolta e il ruolo del Policlinico Paolo Giaccone come centro di riferimento per la chirurgia otologica e gli impianti cocleari. Questo consente di ridurre in modo significativo l’emigrazione sanitaria, garantendo ai cittadini siciliani percorsi di cura altamente specializzati, sicuri e appropriati, e rafforzando al contempo la capacità attrattiva e la missione assistenziale dell’azienda”.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti – afferma il professore Gallina – frutto di anni di impegno e di una visione condivisa che ha consentito di sviluppare anche a Palermo un centro di riferimento per gli impianti cocleari. Un percorso reso possibile dalla collaborazione sinergica tra la Direzione aziendale, le istituzioni di governo e i professionisti sanitari del Policlinico». «Il riconoscimento ottenuto rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione – osserva il prof. Dispensa – ma anche un punto di partenza per un ulteriore percorso di crescita”