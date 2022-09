Policlinico, insediato il nuovo comitato consultivo

L'organismo sarà in carica per il triennio 2022-2024. Il nuovo presidente è Angelo Murgo, di Federconsumatori.

CATANIA – Si è insediato il nuovo comitato consultivo dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico Gaspare Rodolico-San Marco di Catania che sarà in carica per il triennio 2022-2024. Presenti i direttori generale Gaetano Sirna, amministrativo Rosario Fresta, sanitario Antonio Lazzara, del presidio “Gaspare Rodolico” Paolo Adorno, e Pieremilio Vasta, presidente uscente del comitato.

Angelo Murgo, rappresentante della Federconsumatori provinciale Catania Aps, e Salvatore Mirabella, membro dell’Adv Come Ginestre, sono stati eletti rispettivamente presidente e vicepresidente dell’organismo aziendale. Sono 30 le organizzazioni e associazioni di volontariato, i collegi e gli ordini professionali che sono entrati a far parte del comitato Consultivo aziendale, avendo risposto all’avviso pubblico dello scorso maggio per il rinnovo dell’organismo per favorire la più ampia partecipazione tra le varie organizzazioni che raggruppano utenti e operatori sanitari.

“Credo molto nell’importanza del Comitato Consultivo – ha dichiarato Sirna – come interfaccia tra l’azienda ed i suoi pazienti. Ci aiuterà a migliorare i rapporti che talvolta risultano difficili. Difficoltà che derivano molte volte dalla mancata percezione dei bisogni del cittadino da un lato, e dall’altro lato dalla non conoscenza, da parte degli stakeholders, delle difficoltà del Servizio Sanitario causate da mancanza di risorse e organizzazione a volte carente. Potenziando questo rapporto si potrà migliorare l’aspetto di umanizzazione e di trasparenza che renderanno il nostro sistema credibile”.

“Siamo nati ben 12 anni fa -ha ricordato il presidente uscente Vasta – e il nostro è stato il capofila dei comitati consultivi aziendali etnei. I cittadini che noi rappresentiamo sono al centro dell’attività del Servizio sanitario nazionale e ne sono anche i maggiori azionisti. Quindi la nostra azione è stata e deve essere improntata al principio della sussidiarietà”. “Questi ultimi anni sono stati molto difficili per il Servizio Sanitario Nazionale – ha sottolineato il neopresidente Murgo – in cui tutti noi abbiamo smarrito tante certezze. Lavorerò insieme a tutti i componenti del Comitato, per offrire un contributo fattivo affinché l’azienda possa accogliere e soddisfare le richieste degli utenti”.