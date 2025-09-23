Policlinico di Palermo, impiantati nuovi dispositivi acustici su 4 pazienti

Offrono una maggiore qualità del suono e caratteristiche tecnologiche innovative

PALERMO – Nel reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Palermo, diretto dal professore Salvatore Gallina, sono stati impiantati su quattro pazienti i nuovi dispositivi Nexa che offrono una maggiore qualità del suono e caratteristiche tecnologiche innovative.

A effettuare gli interventi è stato il professore Francesco Dispenza che sottolinea: “Essere tra i primi centri in Italia ad adottare questa tecnologia significa offrire ai nostri pazienti il meglio disponibile oggi nel campo della riabilitazione uditiva, garantendo un ritorno all’ascolto sempre più naturale e vicino all’esperienza dell’udito fisiologico”.

Policlinico di Palermo, impianti nuovi dispositivi

Il Policlinico è Centro di riferimento regionale per la chirurgia della sordità e si colloca tra i primi centri in Sicilia per numero di interventi sull’orecchio.Negli ultimi anni è stata raggiunta una media di 25 impianti cocleari all’anno, un dato che testimonia l’esperienza consolidata e i volumi operatori significativi, che hanno ridotto in maniera considerevole l’emigrazione dei pazienti verso altre Regioni.

La direttrice generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, commenta: “L’impianto dei nuovi dispositivi cocleari conferma l’impegno concreto dell’Aoup nell’adozione di tecnologie all’avanguardia per garantire a tutti i pazienti le migliori opzioni terapeutiche disponibili, garantendo un servizio sanitario di qualità e accessibile a tutti”.