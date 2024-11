Aveva 85 anni, funerali oggi pomeriggio a Canicattì

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – È morto Vincenzo Lo Giudice, 85 anni, in passato deputato all’Ars per tre legislature, assessore regionale ai Lavori pubblici e sindaco di Canicattì (Agrigento). Nel 2004 è stato arrestato nell’operazione “Alta mafia” della Dda di Palermo, poi condannato a 11 anni di carcere, gran parte scontati in carcere.

Fu denunciato per violazione della sorveglianza speciale per avere partecipato ai festeggiamenti di un suo amico, monsignor Vincenzo Restivo. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15,30 nella parrocchia Maria Ausiliatrice a Canicattì.

Le notizie della provincia di Agrigento.