Polizia, controlla e-bici a Catania: 9 su 17 non erano a norma

Velocipedi trasformati in veri e propri ciclomotori

CATANIA – Una massiccia presenza di bici e-scooter elettrici non conformi alle normative è stata accertata a Catania dalla Polizia stradale durante i controlli effettuati con il supporto tecnico di personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del locale Centro Prova Autoveicoli.

Nove velocipedi su 17 controlli non erano a norma: i conducenti sono stati sanzionati amministrativamente e i veicoli sottoposti a sequestro ai fini della confisca. Per i velocipedi trasformati in veri e propri ciclomotori sono scattate altrettante contravvenzioni sulla scorta delle disposizioni che il Codice della Strada prevede nel caso di circolazione su pubblica via: patente di guida, uso del casco protettivo, immatricolazione e targa e assicurazione.