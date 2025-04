Polizia, in piazza Palestro per celebrare il 173° anno dalla fondazione

Durante la manifestazione verranno premiati alcuni poliziotti

CATANIA – A Catania la Polizia di Stato ricorderà il 173° anniversario della fondazione in piazza Palestro con un grande momento di festa che verrà condiviso insieme ai cittadini, nel cuore del quartiere storico San Cristoforo.

La Questura di Catania ha promosso momenti istituzionali, iniziative culturali, artistiche e multimediali, nonché attività dimostrative del lavoro quotidiano dei poliziotti, un programma fitto e variegato di appuntamenti, pensati per avvicinare i cittadini e, in particolar modo, i più giovani alla Polizia di Stato.

In particolare, gli studenti degli istituti comprensivi, che ricadono nel quartiere San Cristoforo, sono stati coinvolti attivamente nell’elaborazione di elaborati originali su figure esemplari che hanno sacrificato la vita nella lotta alla mafia. Gli alunni, singolarmente e in classe, si sono cimentati nella realizzazione di illustrazioni, temi, riflessioni e poesie e, per questo, verranno premiati durante la cerimonia istituzionale che, domani mattina, 10 aprile, si svolgerà in piazza Palestro alle 10.30, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti del terzo settore, dell’associazionismo e del mondo scolastico.

Durante la manifestazione verranno premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico.

Un riconoscimento speciale verrà consegnato dal Questore di Catania alla signora Emanuela che, nelle scorse settimane, ha contribuito in modo decisivo a smascherare una truffa.

Sin dalle 9.30, piazza Palestro ospiterà diversi stand espositivi con le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle diverse specialità, con i poliziotti che risponderanno alle domande e alle curiosità dei cittadini.

Il laboratorio formativo “Nict-Nact” proporrà un progetto multimediale, frutto del talento e della passione di alcuni studenti delle scuole catanesi che realizzeranno manufatti a tema della Polizia di Stato con una stampante 3D, mentre un robot personalizzato interagirà con i presenti.

Per sottolineare la speciale ricorrenza, la SAC, la società che gestisce l’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, ha sposato il progetto pensato per coinvolgere i turisti in arrivo in città.

Nell’area “arrivi” dello scalo aeroportuale è stata allestita una mostra fotografica, con 15 particolari ed inediti scatti che sottolineano il prezioso impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato per garantire, quotidianamente, la sicurezza di tutti.

Un’altra importante iniziativa culturale si svolgerà venerdì, 11 aprile, alle 17.30, al Museo Diocesano di Catania dove verrà presentato il docufilm fotografico “Fratello poliziotto-Poliziotto fratello” curato dal fotoreporter catanese Fabrizio Villa e incentrato, da un lato, sulla figura del fratello poliziotto, Davide, in servizio presso la Questura di Catania e scomparso negli anni scorsi, e, dall’altro lato, sulle attività delle varie articolazioni della Polizia di Stato.

All’inaugurazione della mostra prenderanno parte il Questore di Catania, Dott. Giuseppe Bellassai, il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Catania, Dott. Sebastiano Ardita, Fra Massimo Corallo dell’Ordine dei Frati Minori di Sicilia, che hanno attivamente contribuito alla realizzazione del docufilm.