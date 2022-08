Polizia, Schifani: “Sconcerto per l’immagine del cantante Frah Quintale”

Dopo la segnalazione del sindacato Usip

CATANIA – “Lascia un profondo sconcerto l’immagine del cantante Frah Quintale, postata sul suo profilo Instagram, con un fotomontaggio in cui appaiono poliziotti in servizio col volto coperto da maschere di maiale”. Lo dice Renato Schifani, candidato presidente della Regione Siciliana per la coalizione di centrodestra, dopo la segnalazione e l’esposto presentato da sindacato di polizia Usip. “Alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita a tutela dei cittadini vanno i miei più profondi sentimenti di solidarietà, la loro opera quotidiana a garanzia della sicurezza del Paese – sottolinea – è riconosciuta da tutti gli italiani. Non sono accettabili violenze verbali o mediatiche diffuse via social e a queste piccole frange inconsistenti in cerca di pubblicità saranno le istituzioni a rispondere. Ricordiamoci sempre – conclude Schifani – che tutte le forze dell’ordine hanno pagato con il sacrificio della vita la loro opera a difesa della comunità in cui viviamo” (ANSA)