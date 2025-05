Polo oncoematologico Palermo, ok a progettazione esecutiva “cell factory”

Schifani: "Mettiamo la Sicilia al centro delle cure salvavita"

PALERMO – Approvata la progettazione esecutiva della “cell factory” per terapie avanzate del futuro Polo oncoematologico dell’azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. Il commissario ad acta Massimiliano Maisano, nominato dal governo regionale per l’esecuzione delle opere previste dall’ex articolo 20 della legge 67/88 per l’edilizia sanitaria, ha dato il via libera. La realizzazione di questa infrastruttura è inclusa nel programma strategico siglato lo scorso dicembre a Roma tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana. Volto alla trasformazione della rete ospedaliera della Città metropolitana di Palermo.

La “cell factory”, finanziata per un importo complessivo di 3 milioni di euro, sarà dedicata alla produzione di terapie geniche avanzate, in particolare Car-T “in house”. A supporto dell’attività dell’Unità operativa complessa di Ematologia. Il progetto comprende, inoltre, l’acquisto di un isolatore e delle attrezzature accessorie necessarie alla produzione. I lavori sono già stati avviati e il cronoprogramma prevede la conclusione entro dicembre di quest’anno.

“La realizzazione della “cell factory” rappresenta un impegno istituzionale – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani -. Volto a fondare le basi per una concreta riconoscibilità del ruolo della Regione Siciliana nel campo della medicina rigenerativa. Non solo nella road map dei centri Car-T italiani, ma colmando un significativo vuoto nella disponibilità di tali cure salvavita. Grazie alla sua posizione strategica, la futura “cell factory” potrà rappresentare un punto di riferimento non solo per il Mezzogiorno e per l’Italia, ma anche per l’intera area euro-mediterranea”.