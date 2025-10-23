 Polo pediatrico a Palermo, Schifani: "Attendiamo aggiudicazione della gara"
Polo pediatrico a Palermo, Schifani: “Attendiamo aggiudicazione della gara”

L'annuncio del presidente della Regione
palazzo d'orleans
di
PALERMO – “Attendiamo da un giorno all’altro che Invitalia aggiudichi la gara per la realizzazione del polo pediatrico di Palermo. Quando avverrà sarà una bellissima giornata per tutta la Sicilia”.

A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo d’Orleans di Palermo per la presentazione del nuovo ospedale veterinario didattico del capoluogo siciliano.

“Al di là delle polemiche stucchevoli, cerchiamo di essere un governo del fare – ha aggiunto Schifani -. Abbiamo sbloccato il nuovo polo pediatrico, trovando il finanziamento di 240 milioni di euro e mettendo in moto il progetto. Un iter molto articolato, con un lavoro coerente e deciso”.

