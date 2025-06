San Gregorio di Catania: torna “Polpette in Festival”

Quattro giorni tra gusto, cultura e sostenibilità

CATANIA – San Gregorio di Catania si prepara ad accogliere la settima edizione di “Polpette in Festival”, l’evento più gustoso dell’estate etnea, che dal 12 al 15 giugno 2025 animerà il cuore del paese con quattro giorni di degustazioni, talk, laboratori e concerti dal vivo.

Un appuntamento atteso che celebra il cibo come patrimonio culturale, sociale e identitario, con la polpetta – regina della cucina di recupero – come simbolo di sostenibilità, creatività e tradizione. La manifestazione si aprirà giovedì 12 giugno alle ore 18 con il taglio del nastro alla presenza di Salvatore Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, del Sindaco Seby Sgroi, dell’assessore Salvo Cambria e consiglieri comunali Fabrizia Minciullo e Giuseppe Giulio.

A seguire, spazio a una degustazione dedicata alla birra artigianale a cura di BeerSicilia e a un importante talk sulla Dieta Mediterranea, con esperti del mondo accademico, sanitario e agricolo. La serata si concluderà con il concerto dei ColorIndaco. Il festival proseguirà venerdì 13 giugno con un focus sulla viticoltura siciliana a cura di Tenute Nicosia e con un talk dedicato alla comunicazione del food nel mondo social, “Like a Polpetta”.

La serata musicale vedrà protagonista la band Mumbless. Sabato 14 giugno sarà all’insegna delle eccellenze gastronomiche con le degustazioni “Pane e Bollicine” e “Buono fino all’ultima briciola”, che esplorano rispettivamente l’unione tra olio, pane e spumanti etnei, e la cucina di recupero. A chiudere la giornata, il concerto omaggio a Franco Battiato del cantautore Fabio Abate.

Domenica 15 giugno, spazio ai più piccoli con il laboratorio “Polpettando si impara” curato dallo chef Marco Cannizzaro, seguito da un talk sulle prospettive dell’agricoltura siciliana. Il festival si concluderà con il concerto dei Brigantini e la chiusura degli stand a mezzanotte.

Il Sindaco di San Gregorio di Catania, Seby Sgroi, ha dichiarato: “Ringrazio sentitamente l’Assessorato regionale all’Agricoltura per il sostegno a Polpette in Festival, un evento che mette al centro l’enogastronomia d’eccellenza e che si sta affermando come una vera e propria vetrina per tutto il comparto agroalimentare siciliano. San Gregorio vuole diventare un punto di riferimento per l’intero territorio etneo nella promozione dell’enogastronomia di qualità, valorizzando le nostre produzioni e le nostre tradizioni con una visione moderna, sostenibile e condivisa”.

Fabrizia Minciullo, consigliere comunale e responsabile del progetto, sottolinea: “Attraverso eventi come Polpette in Festival vogliamo diffondere consapevolezza e conoscenza sui benefici della Dieta Mediterranea, promuovendo stili di vita sani e sostenibili. I laboratori e le masterclass gratuite organizzate all’interno della manifestazione rappresentano un’opportunità concreta per creare un ponte diretto tra produttori e consumatori, nel segno della valorizzazione delle produzioni di qualità a chilometro zero”.

“San Gregorio si conferma una comunità attiva che crede nella cultura del cibo come leva di sviluppo e coesione.Mi associo al nostro primo cittadino ringraziando l’assessore Barbagallo e l’onorevole Luca Sammartino per la vicinanza al nostro territorio”, continua.

Anche quest’anno “Polpette in Festival” si conferma un’occasione per valorizzare il territorio, promuovere buone pratiche alimentari e creare momenti di condivisione tra gusto, cultura e intrattenimento.