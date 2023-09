Paura per alcuni turisti bloccati in una secca nel mare di Trapani

Intervenuti i vigili del fuoco

TRAPANI – Disavventura con tanto spavento e per fortuna null’altro di grave per dei velisti di nazionalità austriaca finiti in una secca poco al largo del porto di Trapani. Ad intervenire con una operazione di salvataggio è stata la squadra nautica dei vigili del fuoco.

Paura in mezzo al mare

Il soccorso è scattato attorno alle 16 di domenica 24 settembre. L’allarme è stato gestito dalla sala radio della guardia costiera che ha raccolto l’Sos partito da un’imbarcazione a vela di circa 14 metri, che si era arenata nella secca nei pressi della Torre di Nubia. L’imbarcazione presa a noleggio dai quattro velisti, un’intera famiglia in questi giorni in vacanza a Trapani, spinta dal forte moto ondoso si è ritrovata presto incagliata nella secca. Lì è stata raggiunta da un gommone dei vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente è stato trasbordato l’equipaggio della barca a vela. Tutti infreddoliti e bagnati sono stati accompagnati presso il Comando portuale dei vigili del fuoco dove sono stati visitati dai medici del 188 e quindi rifocillati. Nel frattempo i vigili del fuoco sono tornati sul posto dove si era incagliata l’imbarcazione e hanno provveduto a disincagliarla per poi affidarla all’armatore per riportarla al proprio ormeggio. Le operazioni di disincaglio effettuate dai vigili del fuoco hanno evitato danni alla barca, nonostante siano state condotte in situazioni critiche per le proibitive condizioni meteo marine.