Ponte, Aricò: “Opera fondamentale, dal Fsc 300 milioni per le autostrade”

Le parole dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Interviene anche Salvini

MESSINA – “Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica che abbiamo sempre sostenuto con convinzione perché rappresenta un passo importante verso un futuro in cui la Sicilia sarà sempre più connessa, sicura e competitiva”.

Sono le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, nel giorno della firma del protocollo d’intesa per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione di aree del gruppo Fs a Messina

Ponte, le parole di Aricò

“Per questo motivo come Regione – continua Aricò – contribuiamo, con 1,3 miliardi di euro, alla sua realizzazione. Nello stesso tempo, siamo in prima linea per realizzare tutte le opere connesse, a partire dal miglioramento del sistema viario”.

Stamattina, il presidente della Regione Renato Schifani aveva parlato della contestazione finalizzata alla revoca del direttore generale del consorzio autostrade siciliane, Franco Calogero Fazio.

Secondo Fazio “la rete autostradale siciliana non sarà in grado di sopportare l’aggravio di traffico di mezzi pesanti durante la lunga fase di cantiere, né il nuovo traffico di mezzi pesanti e leggeri derivanti dal ponte stesso, una volta costruito”.

Aricò interviene sulle parole di Fazio

Anche l’assessore Aricò interviene dopo le dichiarazioni di Fazio: “Posso solo dire che mi hanno suscitato una grande amarezza perché si tratta di esternazioni che sembrano improvvisate, che non sono mai state condivise né con la governance dell’ente né con il mio assessorato”.

“Me ne rammarico – insiste – perché saremmo stati certamente disponibili all’ascolto e al dialogo, avremmo avuto il modo di fornire rassicurazioni sui nostri programmi e di affrontare insieme, nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale, ogni eventuale criticità”.

Il piano per le autostrade

L’assessore Aricò rilancia il piano per le autostrade siciliane, sottolineando che “nell’ambito dell’accordo con il governo nazionale sul Fondo di sviluppo e coesione, abbiamo stanziato 300 milioni di euro per migliorare le nostre autostrade, a cominciare dalla Palermo-Messina e dalla Messina Catania”.

E, ancora, sottolinea Aricò: “Il governo Schifani crede fermamente nelle potenzialità di questa terra e stiamo lavorando incessantemente per realizzare progetti che possano contribuire a renderla una regione all’avanguardia nel panorama nazionale ed europeo”.

Salvini: “Intesa Fs a Messina conferma che ponte è strategico”

“La realizzazione del Ponte sullo Stretto – dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini – si conferma strategica per riqualificare, investire e migliorare il territorio, anche in aree che negli ultimi anni non hanno avuto l’attenzione che invece meritano. La nostra convinzione – conclude – è che il ponte sarà un modello per tutta Europa e non solo, garantendo benefici economici a tutta Italia”.

Schifani: “Salvini lavora per il Sud”

“Salvini – ha detto il presidente della Regione Renato Schifani – é un ministro di Milano che sta lavorando per la Sicilia e per l’intero Sud, come mai nessun ministro del Sud aveva fatto in precedenza”.