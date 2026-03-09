PALERMO – Chiusura notturna al traffico della carreggiata di viale Regione Siciliana, in direzione Catania, per i lavori sul ponte Corleone il 10 marzo. L’ufficio Traffico e mobilità del Comune ha emanato una ordinanza ad hoc.
I provvedimenti sul ponte Corleone
La chiusura interesserà il tratto compreso tra lo svincolo, che conduce alla Statale 624 e in via Ernesto Basile, e il ponte. Le limitazioni al traffico serviranno alle verifiche per il collaudo del ponte Corleone lato monte.
Cosa prevede l’ordinanza
Disposta la chiusura parziale dalle 22 a mezzanotte del 10 marzo, con lo stop alle auto che interesserà soltanto la corsia laterale di viale Regione Siciliana nei pressi del ponte. Da mezzanotte alle 5 del mattino dell’11 marzo, invece, la chiusura sarà totale.