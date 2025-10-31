Ponte, Confindustria: “Non si può fermare un’opera strategica”

CATANIA – “La decisione della Corte dei Conti di non dare il via libera alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto desta profonda preoccupazione per il futuro di un’opera strategica per l’Italia”. Lo afferma Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania, commentando lo stop arrivato dalla magistratura contabile.
“Pur nel massimo rispetto delle prerogative della Corte – aggiunge Busi – è necessario individuare subito ogni soluzione possibile per superare le criticità rilevate. Il mondo produttivo guarda con attenzione a un progetto che milioni di cittadini e imprese considerano vitale per lo sviluppo del Paese.”
La presidente degli industriali catanesi sottolinea che il Ponte rappresenta “un obiettivo nazionale capace di unire davvero l’Italia e di aprire una nuova stagione di crescita per il Mezzogiorno”.