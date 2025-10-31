 Ponte, Confindustria: “Non si può fermare un’opera strategica"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ponte, Confindustria: “Non si può fermare un’opera strategica”

Busi: “Rispetto per la magistratura, ma servono soluzioni rapide per superare le criticità”
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – “La decisione della Corte dei Conti di non dare il via libera alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto desta profonda preoccupazione per il futuro di un’opera strategica per l’Italia”. Lo afferma Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania, commentando lo stop arrivato dalla magistratura contabile.

“Pur nel massimo rispetto delle prerogative della Corte – aggiunge Busi – è necessario individuare subito ogni soluzione possibile per superare le criticità rilevate. Il mondo produttivo guarda con attenzione a un progetto che milioni di cittadini e imprese considerano vitale per lo sviluppo del Paese.”

La presidente degli industriali catanesi sottolinea che il Ponte rappresenta “un obiettivo nazionale capace di unire davvero l’Italia e di aprire una nuova stagione di crescita per il Mezzogiorno”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI